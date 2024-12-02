По информации источника, защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов входит в шорт-лист "Спартака". Переход может осуществиться в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Максим Ненахов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 25 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 17-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 34-мя набранными очками. "Локомотив" занимает 4-е место с таким же количеством очков в своем активе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Спартак" рассматривает возможность приобретения защитника "Локомотива" Ненахова
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"