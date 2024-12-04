Наставник ЦСКА Николич: после встречи со "Спартаком" у нас случился спад в качестве игры

- До встречи со "Спартаком", даже за два матча до матча, у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идёт. А когда она идёт, я знаю: и результат будет, - сказал специалист в эфире "Матч ТВ".
Николич является главным тренером ЦСКА с лета 2024 года. Под его руководством "армейцы" в РПЛ провели 17 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений, четыре игры завершились вничью. Также ЦСКА дошел до полуфинала Кубка России Пути РПЛ, где встретится весной с московским "Динамо".
Напомним, в 17-м туре РПЛ команда Николича дома поделила очки с "Рубином" (2:2). В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА в Воронеже сыграет против "Факела", матч пройдет 8 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 мск.