Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Ньюкасл
22:30
ЛиверпульНе начат
Эвертон
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Саутгемптон
22:30
ЧелсиНе начат
Арсенал
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
23:15
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
Вольфсбург
20:00
ХоффенхаймНе начат
Кёльн
20:00
ГертаНе начат
РБ Лейпциг
22:45
АйнтрахтНе начат
Карлсруэ
22:45
АугсбургНе начат

Наставник ЦСКА Николич: после встречи со "Спартаком" у нас случился спад в качестве игры

Наставник ЦСКА Марко Николич высказался об игре своей команды в последних матчах.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- До встречи со "Спартаком", даже за два матча до матча, у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идёт. А когда она идёт, я знаю: и результат будет, - сказал специалист в эфире "Матч ТВ".

Николич является главным тренером ЦСКА с лета 2024 года. Под его руководством "армейцы" в РПЛ провели 17 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений, четыре игры завершились вничью. Также ЦСКА дошел до полуфинала Кубка России Пути РПЛ, где встретится весной с московским "Динамо".

Напомним, в 17-м туре РПЛ команда Николича дома поделила очки с "Рубином" (2:2). В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА в Воронеже сыграет против "Факела", матч пройдет 8 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится