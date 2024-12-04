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Главный тренер "Динамо" Личка высказался об интересе клуба к полузащитнику "Ростова" Глебову

Главный тренер московского "Динамо" высказался о полузащитнике "Ростова" Даниле Глебове.
Фото: ФК "Ростов"
"Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов — хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды. Мне, например, очень нравится и (Иван) Обляков из ЦСКА. Но одно дело — мои желания и интересы, а другое — цена игрока", - цитирует Личку "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может перейти в московское "Динамо" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро. Сообщалось, что представители клуба уже провели переговоры с агентом игрока, однако в "Ростове" опровергли данную информацию.

В текущем сезоне Данил Глебов провел за "Ростов" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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