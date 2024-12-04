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Форвард "Динамо" Тюкавин стал обладателем премии "Джентельмен года" имени Черенкова

"Джентельменом года 2024" стал нападающий сборной России Константин Тюкавин.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Нападающий сборной России и московского "Динамо" стал обладателем премии "Джентельмен года" по версии "Комсомольской Правды". Премия носит имя экс-футболиста "Спартака" Федора Черенкова и ежегодно вручается за достижения на футбольном поле и достойное поведение за его пределами.

В голосовании Тюкавин опередил форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева и полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцова. Сам футболист поблагодарил голосовавших болельщиков и членов жюри, заявил, что рад выиграть данную премию и постарается оправдать оказанное доверие.


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