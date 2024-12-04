Нападающий сборной России и московского "Динамо" стал обладателем премии "Джентельмен года" по версии "Комсомольской Правды". Премия носит имя экс-футболиста "Спартака" Федора Черенкова и ежегодно вручается за достижения на футбольном поле и достойное поведение за его пределами.
В голосовании Тюкавин опередил форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева и полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцова. Сам футболист поблагодарил голосовавших болельщиков и членов жюри, заявил, что рад выиграть данную премию и постарается оправдать оказанное доверие.
Форвард "Динамо" Тюкавин стал обладателем премии "Джентельмен года" имени Черенкова
"Джентельменом года 2024" стал нападающий сборной России Константин Тюкавин.
Фото: официальный сайт "Динамо"