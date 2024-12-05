- Ари больше карнавальщик и шоумен. Понятно, что он ни хрена не понимает ни в Первой лиге, ни в чём другом. Но, я уверен, что сейчас особенно после высказываний про Погба, видно, что пришёл чистый шарлатан, - цитирует Селюка Vprognoze.ru.
Напомним, 3 декабря бразилец, имеющий российский паспорт, был назначен на должность спортивного директора московского клуба. О подробностях контракта с Ари не сообщалось.
Бразилец, ранее выступавший в России за "Спартак" и "Краснодар", заявил, что "Торпедо" рассмотрит вариант с приглашением в команду французского полузащитника Поля Погба, у которого в марте следующего года истекает срок дисквалификации из-за допинга.
"Торпедо" в текущем сезоне Первой лиги располагается на втором месте в таблице.
Агент Селюк - об Ари: в "Торпедо" пришел чистый шарлатан
Агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Ари на пост спортивного директора "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"