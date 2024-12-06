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Селюк назвал назначение Ари в "Торпедо" позором российского футбола

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о назначении спортивным директором московского "Торпедо" Ари.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)
"В "Торпедо" взяли клоуном спортивного директора. Я специально прочитал три интервью Ари и понял, что уровень его умственных способностей – максимум три начальных класса образования в школе. У Ари что ни высказывание, то глупость. Они с женой будут всё делать сейчас ради популизма, чтобы про них было больше напечатано. Вот это позор российского футбола", - приводит слова Селюка Metaratings.

3 декабря московское "Торпедо" объявило о назначении спортивным директором клуба бывшего нападающего "Спартака", "Краснодара", "Локомотива" и сборной России. натурализованного бразильца Ари. Позднее экс-футболист заявил, что ему в работе будет помогать супруга Наталья Грызлова.

"Торпедо" в текущем сезоне выступает во втором по силе дивизионе российского футбола - Первой лиги. После 21-го тура "автозаводцы", набрав 43 очка, занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Балтики" составляет 2 очка.

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