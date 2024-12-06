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Канчельскис: в конце сезона "Спартак" займёт своё 4-е место, ничего нового

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о заявлениях некоторых футбольных экспертов, что "Спартак" после 5 побед подряд вернулся в чемпионскую гонку.
Фото: ФК "Спартак"
"Подождем конца сезона. Резкий всплеск бывает всегда. Они сейчас на каком месте? На третьем? У них всегда будут всплеск и падение, они займут своё 4-е место, нормально, ничего нового нет! Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать", - приводит слова Канчельскиса "ВсеПроСпорт".

После 17-го тура московский "Спартак" под руководством 46-летнего сербского специалиста Деяна Станковича, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Зенита" на данный момент составляет 5 очков.

В ближайшем матче, который станет заключительным в 2024 году и последним перед зимним перерывом, красно-белые 7 декабря на своем поле встретится с нижегородским "Пари НН", который с 16-ю очками идет двенадцатым. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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