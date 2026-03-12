Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Все английские команды остались без побед в первых играх 1/8 финала ЛЧ

Клубы АПЛ не смогли одержать ни одной победы в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
В стартовый игровой день "Ливерпуль" уступил "Галатасараю" со счётом 0:1, "Тоттенхэм" потерпел поражение от "Атлетико" - 2:5, а "Ньюкасл" не смог обыграть "Барселону", завершив встречу вничью.

11 марта неудачная серия английских команд продолжилась. "Арсенал" сыграл вничью с "Байером" в Леверкузене, "Челси" крупно проиграл "ПСЖ" - 2:5, а "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" со счётом 0:3.

Ответные матчи состоятся 17 и 18 марта.

