В стартовый игровой день "Ливерпуль" уступил "Галатасараю" со счётом 0:1, "Тоттенхэм" потерпел поражение от "Атлетико" - 2:5, а "Ньюкасл" не смог обыграть "Барселону", завершив встречу вничью.
11 марта неудачная серия английских команд продолжилась. "Арсенал" сыграл вничью с "Байером" в Леверкузене, "Челси" крупно проиграл "ПСЖ" - 2:5, а "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" со счётом 0:3.
Ответные матчи состоятся 17 и 18 марта.
Все английские команды остались без побед в первых играх 1/8 финала ЛЧ
Фото: Getty Images