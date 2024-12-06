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Гендиректор "Динамо": наша трансферная политика не зависит от интересов "Зенита"

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал заявление "Локомотива", что лидеры "железнодорожников" не продаются в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"При этом игрок "Локомотива" летом перешел в "Зенит". Наша трансферная политика не отталкивается и не зависит от интересов "Зенита". Мы в своей работе руководствуемся интересами "Динамо". Если какое-то конкретное предложение будет полностью устраивать клуб и игрока, то такое возможно", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо", набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание бело-голубых от лидирующего "Зенита" на данный момент составляет 7 очков.

В следующем туре подопечные Марцела Лички 8 декабря в Москве на стадионе "ВТБ Арена" встретятся с подмосковными "Химками". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

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