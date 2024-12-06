"Внезапным визитом в нашу раздевалку президента России Бориса Ельцина. Первым он поздравил с победой Колю Дорошина, водителя автобуса. Пожал руку, произнес какие-то слова. Принял его за Романцева, представляете?! Все обалдели. Потом кто-то из свиты подсказал, где Олег Иванович, и тогда уже Ельцин к нему направился. В Москве в тот вечер было адски холодно, в ложе Борис Николаевич согревался известным способом. Наверное, из-за этого и перепутал", - приводит слова Ледяхова "СЭ".
Московский "Спартак" в 1/4 финала Кубка обладателей кубков УЕФА сезона-1992/93 встречался с нидерландским "Фейерноордом". Первый матч прошёл 2 марта в Голландии и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. В составе москвичей единственный гол на 37-й минуте забил Андрей Пятницкий.
Ответный матч, о котором вспоминал Ледяхов, прошёл 18 марта в Москве. Он также завершился победой "Спартака" - теперь со счётом 3:1. У хозяев дубль оформил Валерий Карпин (7 и 78 мин.), а ещё один гол забил Дмитрий Радченко (87 мин.).
По итогам двухматчевого противостояния "Спартак" вышел в полуфинал турнир, где уступил бельгийскому "Антверпену".
Ледяхов: на матче "Спартака" Ельцин согревался известным способом, а потом принял водителя автобуса за Романцева
Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов рассказал, чем ему запомнился четвертьфинал Кубка кубков сезона-1992/93 с "Фейеноордом".
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