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СМИ: "Локомотив" намерен зимой подписать центральных защитников

По информации СМИ, в зимнее трансферное окно московский "Локомотив" займётся усилением центра обороны.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что "железнодорожники" не довольны количеством пропущенных голов. В 17 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова всего пропустила 26 голов, что на данный момент является седьмым-восьмым местом в лиге.

На данный момент в составе "Локомотива" значится 5 номинальных центральных защитников: Сесар Монтес (8 матчей в РПЛ), Жерзино Ньямси (17 матчей), Евгений Морозов (6 матчей), Лукас Фассон (2 матча - травмирован с августа), Егор Погостнов (2 матча).

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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