"У "Динамо" впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что Александр Мостовой обучается на получение тренерской лицензии в академии РФС с лета прошлого года, ранее экс-игрок сборной России прошел стажировку в московском "Динамо".
После 17-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 32-мя набранными очками в своем активе. "Динамо" сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Мостовой: могу ли войти в штаб Лички? Все возможно
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что может войти в тренерский штаб "Динамо".
Фото: РФС