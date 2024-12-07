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Алаев: интрига в РПЛ жива

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об интриге в нынешнем чемпионате.
Фото: РПЛ
"Интрига жива. Непонятно, кто уйдет на паузу лидером. "Спартак" неожиданно вклинился. Ждем следующего матча", - приводит слова Алаева "Чемпионат".

После 17 сыгранных матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. "Краснодар" располагается на второй строчке, отставая от петербуржцев на один балл. Московский "Спартак" провел на одну игру больше и с 37 набранными баллами замыкает тройку лидеров.

Напомним, 18 тур станет для команд последним перед зимней паузой в чемпионате России. Сезон возобновится 2 марта 2025 года.

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