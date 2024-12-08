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Кобелев: в "Динамо" сейчас не осталось динамовцев

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о возможности своего возвращения в команду бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В "Динамо" сейчас не осталось динамовцев. Там помнят только Льва Ивановича Яшина и в плохие времена клуб поднимает над головой транспарант: "Лев Иванович". Кстати, "Динамо" ни разу не поздравило меня с днём рождения. Только заставляло идти на кладбище 22 октября. Так что я не понимаю, как я могу оказаться сегодня в "Динамо", - приводит слова Кобелева Metaratings.

Московское "Динамо" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 17 матчей набрало 32 очка, которые в настоящее время позволяют подопечным чешского специалиста Марцела Лички занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В 18-м туре, который станет последним перед зимним перерывом, бело-голубые на своем поле встретятся с подмосковными "Химками". Начало этого матча намечено на 14:00 по московскому времени. Главным арбитром данной встречи был назначен Павел Шадыханов.

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