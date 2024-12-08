"Лично я не удовлетворен таким итогом. Мы могли сделать лучше, но не смогли. Весь клуб недоработал. Это мое мнение. Нас поддержал глава республики, это дает стимул работать дальше", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Вчера, 7-го декабря, махачкалинское "Динамо" уступило на своем поле казанскому "Рубину" в 18-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. После 18-ти сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 17 набранных очков. После зимней паузы, в 19-м туре РПЛ, "Динамо" Махачкала сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".
Также Махачкалинцы проведут встречу с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
В махачкалинском "Динамо" высказались о результатах команды в первой части сезона
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о результатах команды.
Фото: "Динамо" Махачкала