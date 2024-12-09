"Хорошо, что меня прорвало". Тюкавин высказался после своего дубля в матче с "Химками"

Встреча 18-го тура РПЛ прошла в воскресенье и завершилась победой бело-голубых со счетом 4:1, Тюкавин начал матч с первых минут и оформил дубль.
- Хорошо, что прорвало. Но плохо, что это случилось поздновато, когда осенняя часть сезона закончилась. Но главное, что мы выиграли, порадовали болельщиков, - цитирует 22-летнего форварда "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне воспитанник "Динамо" провел в чемпионате России 18 матчей, семь раз поразил ворота и сделал три голевые передачи на партнеров. "Динамо" с 35 баллами располагается на четвертом месте в турнирной таблице.