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"Раздевалка может взорваться". Шалимов - о ситуации с Роналду

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Шалимов отметил, что решение Жорже Жезуша в отношении 41-летнего форварда выглядит спорным.

- Мы видим, что происходит с Роналду, какие появились последствия. Да, там странное решение тренера, который стал что-то исполнять с Криштиану, но раздевалка с большим игроком может взорваться, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

Роналду остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. На его счету 234 матча за национальную команду и 146 забитых мячей.

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