"По трансферам дело не в деньгах. У нас сорвалось за последние три трансферных окна пять или шесть трансферов из-за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков, мягко говоря, непросто", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
В 29 километрах от Ростова-на-Дону, где базируется футбольный клуб "Ростов", расположен международный аэропорт "Платов", работа которого была приостановлена 24 февраля 2022 года из-за проведения на территории Украины специальной военной операции. Следовательно, для того чтобы добраться до города или уехать из него, всем (в т.ч. членам клуба "Ростов") приходится пользоваться средствами железнодорожного или автомобильного транспорта.
Карпин назвал закрытый аэропорт Ростова-на-Дону причиной срыва 6 покупок "Ростова"
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о сложностях, которые испытывают ростовчане при оформлении трансферов.
Фото: ФК "Ростов"