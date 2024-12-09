Сообщается, что руководство химчан недовольно работой действующего главного тренера подмосковного коллектива Франка Артиги. Напомним, испанец возглавил "Химки" в июне 2024 года. После 18-го тура команда, набрав 16 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Последним местом работы Сергея Игнашевича была калининградская "Балтику", которую 45-летний специалист возглавлял 3 сезона и покинул по собственному желанию в июне 2024 года. Кроме того, бывший защитник сборной России трудился в московском "Торпедо".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": руководство "Химок" рассматривает кандидатуру Игнашевича для замены Артиги
По информации СМИ, экс-наставник "Торпедо" и "Балтики" Сергей Игнашевич может занять должность главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Балтика"