Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Виктория П
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Мальмё
20:45
ГалатасарайНе начат
Рома
20:45
БрагаНе начат
Хоффенхайм
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
20:45
ФеренцварошНе начат
Лудогорец
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Юнион
20:45
НиццаНе начат
Олимпиакос
20:45
ТвентеНе начат
Славия
23:00
АндерлехтНе начат
Аякс
23:00
ЛациоНе начат
Лион
23:00
АйнтрахтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
Динамо КиевНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
РФШНе начат
Эльфсборг
23:00
КарабахНе начат
Буде-Глимт
23:00
БешикташНе начат
Рейнджерс
23:00
ТоттенхэмНе начат
Порту
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
1 - 2 1 2
ЮргорденЗавершен
Астана
0 - 3 0 3
Челси1 тайм
Фиорентина
20:45
ЛАСКНе начат
Копенгаген
20:45
ХартсНе начат
Ноа
20:45
АПОЭЛНе начат
Истанбул Башакшехир
20:45
ХайденхаймНе начат
ХИК
20:45
МольдеНе начат
Петрокуб
20:45
БетисНе начат
Легия
20:45
ЛуганоНе начат
Олимпия
20:45
Серкль БрюггеНе начат
Динамо Минск
20:45
ЛарнНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
БорацНе начат
Гент
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
ТНС
23:00
ПанатинаикосНе начат
Омония
23:00
РапидНе начат
Млада Болеслав
23:00
ЯгеллонияНе начат
Санкт-Галлен
23:00
ВиторияНе начат
Пафос
23:00
ЦелеНе начат

Гаджиев - о Федорищеве: не зная броду, полез в воду

Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал слова губернатора Самарской обл. Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Понятно, что губернатор, не зная броду, полез в воду. Возможно, что-то, о чем он говорит, имеет место быть — но надо иметь доказательную базу, чтобы так говорить. Посыл РФС и РПЛ правильный. Надо довести дело до конца и разобраться.

Напомним, ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что футбольный клуб "Крылья Советов" должен выплатить 36 миллионов рублей людям, которые были замешаны в коррупционных схемах, связанных с арбитрами. По словам губернатора, в эту схему вовлечены 10 клубов российской Премьер-лиги.

"Крылья Советов" завершили осеннюю часть сезона на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится