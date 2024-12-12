- Понятно, что губернатор, не зная броду, полез в воду. Возможно, что-то, о чем он говорит, имеет место быть — но надо иметь доказательную базу, чтобы так говорить. Посыл РФС и РПЛ правильный. Надо довести дело до конца и разобраться.
Напомним, ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что футбольный клуб "Крылья Советов" должен выплатить 36 миллионов рублей людям, которые были замешаны в коррупционных схемах, связанных с арбитрами. По словам губернатора, в эту схему вовлечены 10 клубов российской Премьер-лиги.
"Крылья Советов" завершили осеннюю часть сезона на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.
Источник: "СЭ"
Гаджиев - о Федорищеве: не зная броду, полез в воду
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал слова губернатора Самарской обл. Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала