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Источник: "Зенит" нацелен на приобретение зимой правого защитника

По информации СМИ, футболист на позицию правого защитника признан петербургским "Зенитом" приоритетной целью в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"Волков полноценно команде помочь не сможет, Караваев тоже вряд ли готов сыграть все матчи, а вариант с Мантуаном справа в защите тренерский штаб не устраивает", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

В текущем сезоне большинство матчей на позиции правого защитника провел 23-летний бразильский футболист Густаво Мантуан.

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит", набрав 39 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России сине-бело-голубые пробились в 1/2 финала Пути РПЛ, где состоится двуматчевое противостояние с "Ростовом".

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