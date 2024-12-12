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Рахимов: команды, которые в таблице выше "Рубина", обходят нас по имеющимся ресурсам

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал турнирное положение казанского клуба по итогам первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Наверное, на данный момент неправильно быть недовольным. Находимся там, где и должны, но амбиций у нас достаточно — хотим подняться выше. Если говорить о командах, которые располагаются выше, то они обходят нас по имеющимся ресурсам. Можем это немного нивелировать за счет хорошей организации игры, дисциплины и самоотдачи. Все это присутствует в игре "Рубина", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

В 18-ти матчах Российской Премьер-Лиги казанский футбольный клуб "Рубин" под руководством Рашида Рахимова одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений (разница мячей составляет 25:26). Тем самым, казанцы, набрав 26 очков, перед зимней паузой расположились на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре, который станет первом после перерыва, "Рубин" на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Матч первого круга между ними в 11-м туре завершился победой казанцев со счётом 2:0.

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