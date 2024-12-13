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"РБ Спорт": президенты РФС, РПЛ и владельцы клубов призвали Хачатурянца вернуться в руководство судейства

По информации СМИ, президенты Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и владельцы клубов призвали Ашота Хачатурянца вернуться в руководящие органы российского судейства.
Фото: РФС
Сообщается, что это произошло на встрече, которая прошла спустя некоторое время после прошедшего 26 ноября заседания исполкома РФС. Хачатурянцу было выражено полное доверие, спортивный функционер взял время на размышление. Вопрос может вернуться в повестку в марте 2025 года.

Ашот Хачатурянц с ноября 2019 г. возглавлял судейский комитет и экспертно-судейскую комиссию РФС, а с октября 2021 г. до июня 2022 г. был президентом Российской Премьер-Лиги.

Источник: "РБ Спорт"

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