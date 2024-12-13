"Конечно, затрагивали российский футбол. Очень рад, что он все-таки принял решение прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару никогда не приедет. Конечно же, предметно задавал вопросы, которые меня интересуют по "Крыльям Советов" и получал предметные ответы. Разговор был продуктивным", - цитирует Федорищева "СЭ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который заявил, что "Крылья Советов" должны 36 миллионов преступникам, "которые занимаются коррупцией в судейском корпусе". Также чиновник заявил, что подал заявление в правоохранительные органы на деятельность футбольных агентов.
После 18-ти сыгранных туров самарский клуб располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. Команда Игоря Осинькина вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Федорищев: пообщались с агентом Андреевым - предметно задавал вопросы, которые меня интересуют по "Крыльям Советов"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что провел встречу с агентом Павлом Андреевым.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева