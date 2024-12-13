"Соболев не будет играть в "Зените", потому что это не форвард. Любит играть на свободных мячах, когда его никто не опекает, никто не держит. Сядет в запас и будет сидеть. Лучшая команда у него была "Спартак". Дурачок он, что туда рванул. Потеряет игру и время. Больше никуда его не возьмут", - приводит слова Пономарёва Metaratings.
Александр Соболев в августе 2024 года перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" за 10 млн евро. Контракт 27-летнего форварда с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год.
После перехода нападающий в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах (в среднем, 42,5 мин. за игру), в которых всего забил соперникам 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
Пономарёв: Соболев зря рванул в "Зенит". Его больше никуда не возьмут
Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о выступлении нападающего Александра Соболева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"