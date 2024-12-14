По информации источника, к опорному полузащитнику "Зенита" Дмитрию Васильеву проявляет интерес "Пари Нижний Новгород". Сообщается, что петербуржцы могут рассмотреть вариант аренды 20-летнего футболиста.
В текущем сезоне хавбек молодежной сборной России провел на поле суммарно 380 минут за сине-бело-голубых в двух играх РПЛ и шести матчах Кубка России, за которые отметился двумя забитыми мячами.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Пари НН" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита"
Хавбек "Зенита" Дмитрий Васильев может уйти в аренду.
Фото: ФК "Зенит"