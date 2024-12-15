По мнению 43-летнего российского специалиста, лучшим футболистом 2024 года в России стал полузащитник "Монако" Александр Головин.
Кроме того, в свою пятёрку лучших Тедеев включил полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова, нападающего футбольного клуба "Краснодар" Джона Кордобу, полузащитника футбольного клуба "Ростов" Данила Глебова и полузащитника тольяттинского "Акрона" Максима Кузьмина.
Источник: "СЭ"
Тедеев вместо Дзюбы включил в пятерку лучших футболистов года другого игрока "Акрона"
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ФК "Акрон"