"В России на политическую карьеру мог бы замахнуться Андрей Аршавин. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще. Мне очень импонируют его поведение, рассуждения и все то, что он выносит на поверхность для зрителей", - приводит слова Игнатьева "РИА Новости".
Андрей Аршавин является воспитанником петербургского футбола. В течение своей карьеры футболист выступал в составе таких команд, как петербургский "Зенит" (1999-2008, 2012, 2013-2015 гг.), лондонский "Арсенал" (2009-2013 гг.), краснодарская "Кубань" (2015 г.), алма-атинский "Кайрат" (2016-2018 гг.). Кроме того, на протяжении 2002-2012 гг. выступал в составе сборной России.
Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым медалистом чемпионата Европы 2008 г.
Борис Игнатьев: Аршавин мог бы замахнуться на карьеру в политике
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кто из российских футболистов мог бы выстроить успешную политическую карьеру.
Фото: ФК "Зенит"