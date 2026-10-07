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Канчельскис назвал лучшего игрока в составе сборной России

Андрей Канчельскис рассказал, кого он считает лучшим футболистом в текущем составе сборной России.
Фото: РФС
Андрей Канчельскис считает, что полузащитник находится в хорошей форме и неплохо показывает себя в играх за клуб и сборную.

"Сложно всегда кого-то выделять, но, пожалуй, Головин сейчас - лучший игрок в этой сборной России.
Он сейчас набрал хорошую форму, здорово играет как в "Монако", так и в национальной команде. Его можно только похвалить и пожелать удачи", - сказал Канчельскис "Спорт-Экспрессу".

В рамках прошедших осенних сборов Александр Головин провел один матч против Ирана, в котором забил 2 гола и обеспечил национальной команде победу - 2:0. Всего за сборную 30-летний хавбек оформил 11+14 в 53 встречах.

На данный момент Головин выступает за "Монако". Соглашение футболиста с "монегасками" рассчитано до конца июня 2029 года.

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