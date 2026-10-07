Канчельскис назвал лучшего игрока в составе сборной России

"Сложно всегда кого-то выделять, но, пожалуй, Головин сейчас - лучший игрок в этой сборной России.Он сейчас набрал хорошую форму, здорово играет как в "Монако", так и в национальной команде. Его можно только похвалить и пожелать удачи", - сказал Канчельскис "Спорт-Экспрессу".
В рамках прошедших осенних сборов Александр Головин провел один матч против Ирана, в котором забил 2 гола и обеспечил национальной команде победу - 2:0. Всего за сборную 30-летний хавбек оформил 11+14 в 53 встречах.
На данный момент Головин выступает за "Монако". Соглашение футболиста с "монегасками" рассчитано до конца июня 2029 года.