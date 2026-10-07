Спортдиректор "Локомотива": новый Батраков в клубе обязательно появится

"Новый Батраков в "Локомотиве" обязательно появится. Не хочу называть имена, но у нас в академии очень много талантливых мальчишек.Каждому из них нужно пройти большой путь, чтобы выйти на уровень, которого Алексей уже достиг. Со своей стороны мы постараемся по максимуму им помочь", - сказал Акавов "Чемпионату".
Алексей Батраков выступал за основную команду московского "Локомотива" с января 2024 по август 2026 года. За этот период атакующий полузащитник провел 84 матча, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.