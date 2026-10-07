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Спортдир "Локомотива" рассказал о взаимоотношениях с Галактионовым

Новый спортивный директор "Локомотива" Нариман Акавов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"
Нариман Акавов заявил, что руководство "железнодорожников" полностью поддерживает главного тренера.

"Мы с Галактионовым достаточно плотно общаемся, каждый день на связи по всем вопросам. У Михаила Михайловича есть полная поддержка от руководства - мы уверены, что он сможет преодолеть сложившуюся ситуацию", - сказал Акавов "Чемпионату".

Нариман Акавов был назначен спортивным директором московского "Локомотива" 5 октября.

Михаил Галактионов работает в столичном клубе с середины ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

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