Погребняк ответил, кто выиграет "Золотой мяч": самый стабильный

"Думаю, что это будет Гарри Кейн. Он самый стабильный из всех претендентов на "Золотой мяч".Забил больше всех, был в полуфинале чемпионата мира и выиграл с "Баварией" Кубок Германии, Суперкубок и чемпионат. Я считаю, что должен выиграть он, остальные претенденты на его фоне не выделяются", - сказал Погребняк "Матч ТВ".
Гарри Кейн выступает в составе мюнхенской "Баварии" с августа 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 51 матч, забил 61 гол и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.