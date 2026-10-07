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Погребняк ответил, кто выиграет "Золотой мяч": самый стабильный

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос, кого он считает фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".
Фото: Getty Images
Павел Погребняк считает, что в этом году больше всех "Золотой мяч" заслуживает английский нападающий Гарри Кейн.

"Думаю, что это будет Гарри Кейн. Он самый стабильный из всех претендентов на "Золотой мяч".
Забил больше всех, был в полуфинале чемпионата мира и выиграл с "Баварией" Кубок Германии, Суперкубок и чемпионат. Я считаю, что должен выиграть он, остальные претенденты на его фоне не выделяются", - сказал Погребняк "Матч ТВ".

Гарри Кейн выступает в составе мюнхенской "Баварии" с августа 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 51 матч, забил 61 гол и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

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