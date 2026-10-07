Матчи Скрыть

Ловчев оценил продление контракта Барко со "Спартаком"

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о продлении соглашения Эсекьеля Барко с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
Евгений Ловчев поддерживает московский "Спартак" в решении продлить соглашение с аргентинским футболистом.

"Продление контракта с Барко - это великолепная новость. Он сейчас центральная фигура "Спартака", вокруг которого все крутится.
Когда Барко не играет, команда создает меньше моментов. Он мозг команды, и то, что клуб продлил с ним контракт, - правильное дело", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

Эсекьель Барко защищает цвета московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Новое соглашение красно-белых с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится