Ловчев оценил продление контракта Барко со "Спартаком"

"Продление контракта с Барко - это великолепная новость. Он сейчас центральная фигура "Спартака", вокруг которого все крутится.Когда Барко не играет, команда создает меньше моментов. Он мозг команды, и то, что клуб продлил с ним контракт, - правильное дело", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Эсекьель Барко защищает цвета московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Новое соглашение красно-белых с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.