"Мы официально объявляем... Давид Сильва присоединился к "Ша Тин"!" - написано в социальных сетях клуба.
Последним клубом испанского футболиста был испанский "Реал Сосьедад". Хавбек выступал за команду с 2020 по 2023 год, после чего повесил бутсы на гвоздь. Ранее Сильва играл за "Манчестер Сити", "Валенсию" и "Сельту".
На данный момент "Ша Тин" располагается на девятой строчке в чемпионате Гонконга.
Экс-игрок "Ман Сити" Давид Сильва возобновил карьеру
40-летний футболист подписал профессиональный контракт с новым клубом.
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