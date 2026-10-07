Экс-игрок "Ман Сити" Давид Сильва возобновил карьеру

40-летний футболист подписал профессиональный контракт с новым клубом.

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"Мы официально объявляем... Давид Сильва присоединился к "Ша Тин"!" - написано в социальных сетях клуба.



Последним клубом испанского футболиста был испанский "Реал Сосьедад". Хавбек выступал за команду с 2020 по 2023 год, после чего повесил бутсы на гвоздь. Ранее Сильва играл за "Манчестер Сити", "Валенсию" и "Сельту".



На данный момент "Ша Тин" располагается на девятой строчке в чемпионате Гонконга.