"Спартак" непредсказуем. Он, наверное, уже к этому приучил. Может ярко начать, а концовку завалить, не очень ярко начинает, концовку здорово проводит. Нет стабильности. В начале игроки привыкали к Станковичу, где?то тренер искал схему, позиции футболистам. В концовке, вроде бы, определился с составом и концовку провели здорово", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе со сербским специалистом Деяном Станковичем в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 37 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание "Спартака" от дуэта лидеров - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.
Перед наступлением в РПЛ зимнего перерыва подопечные одержали шесть побед подряд с общим счётом 19:2.
Юран: "Спартак" приучил к своей непредсказуемости
Бывший главный тренер "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал выступление московского "Спартака" в первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"