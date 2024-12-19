По информации источника, пять ведущих клубов Бразилии ("Ботафого", "Палмейрас", "Фламенго", "Форталеза", "Интернасьонал") заинтересованы в приобретении полузащитника "Зенита" Клаудиньо. Сообщается, что бразильские команды не вступали в переговоры с петербургским клубом.
Клаудиньо перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" летом 2021 года за 12 миллионов евро. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 17 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
Источник: Metaratings
Источник: пять клубов из Бразилии заинтересованы в приобретении Клаудиньо
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может перейти в один из клубов бразильской Серии А.
Фото: ФК "Зенит"