"Мне хочется, чтобы команда усилилась. Чтобы возможности для ротации были больше. Пока неизвестно, будут ли зимние трансферы. Футболисты могут прийти, а могут и уйти. Это нормальный процесс. Но у нас есть большая уверенность в том, что наши лидеры останутся, а после сборов мы станем сильнее", – приводит слова Газизова Metaratings.
Махачкалинское "Динамо" в текущем сезоне первый раз в своей истории принимает участие в первенстве высшего футбольного дивизиона России. В 18 матчах Российской Премьер-Лиги команда Хасанби Биджиева набрала 17 очков, которые позволяют ей в настоящее время занимать одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 4 очка.
Кроме того, "Динамо" продолжает выступление в Кубке России: 11 марта 2025 года дагестанский клуб в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов дома сыграет против московского "Локомотива".
"Мы станем сильнее". Газизов рассказал о трансферных планах махачкалинского "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала