"По моему мнению Максименко – лучший вратарь России по итогам 2024 года. Объясню почему я так считаю. Во-первых, Александр стал регулярно вызывать в национальную команду. Во-вторых, Максимено отлично провел сезон в "Спартаке". И в-третьих, он сыграл наибольшее количество сухих матчей среди всех голкиперов", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 4 миллиона евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Нигматуллин: Максименко – лучший вратарь России по итогам 2024 года
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря РПЛ в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"