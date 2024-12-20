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В "Брентфорде" прокомментировали информацию о возможном трансфере Угальде

Пресс-служба "Брентфорда" ответила на слухи о возможном подписании форварда московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Брентфорд" не комментирует слухи о трансфере", - приводит слова пресс-службы английского клуба "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что центрфорвард московского "Спартака" Манфред Угальде попал в сферу интересов ряда клубов английской Премьер-лиги.

По итогам первой части текущего сезона Угальде с 15 забитыми голами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России. Всего в активе 22-летнего костариканца 16+3 по системе гол плюс пас в 22 матчах за красно-белых.

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