"Уважаю "Спартак", но он всегда уходит на перерыв с настроем на борьбу за медали, а потом всё рассыпается. Может, в этот раз что-то поменяется, но пока эта тенденция повторяется из года в год. В прошлом сезоне "Спартак" тоже играл здорово перед перерывом, но в начале следующего года всё изменилось. Посмотрим, тем интереснее будет начало второго круга", – приводит слова Жиркова Metaratings.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем, набрав 37 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от дуэта лидеров - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка. Прошлый сезон красно-белые завершили на пятом месте с 50-ю набранными очками.
В первом матче после возобновления чемпионата России по футболу "Спартак" в рамках 19-го тура РПЛ 2 марта 2025 года на своём поле встретится с футбольным клубом "Оренбург".
Жирков: "Спартак" из года в год настраивается на медали, а после перерыва всё рассыпается
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" в конце первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"