"Промес — качественный футболист. Решение о том, нужен ли Квинси "Спартаку" должны принимать руководители клуба и тренерский штаб. Проблема может быть в том, нужен ли Станковичу Промес. Квинси усилит нынешний "Спартак", потому что мы знаем его качества. Конечно, один футболист не сможет все перевернуть, но Промес точно усилит "Спартак". Вся группа атаки красно-белых сейчас играет очень быстро", — приводит слова Ковтуна "РБ Спорт".
Нидерландский нападающий Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. За это время голландец в общей сложности принял участие в 235 официальных матчах, в которых ему удалось забить 114 голов и отдать партнерам 59 голевых передач.
В настоящее время Промес выступает в составе команды из второго дивизиона чемпионата ОАЭ "Дубай Юнайтед", так как 32-летнему футболисту запрещен выезд из ОАЭ: в его отношении местные власти рассматривают запрос прокуратуры Нидерландов об экстрадиции на родину из-за обвинительных судебных приговоров по двум уголовным делам.
Юрий Ковтун: Промес точно усилит нынешний "Спартак"
Чемпион России в составе московского "Спартака" Юрий Ковтун поделился своим мнением о возможном возвращении в состав красно-белых нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"