"Мы планируем усилить команду этой зимой... Цель усилиться стоит, но никого удивлять не намерены, тратив огромные средства. К нам в клуб этой зимой может прийти максимум два-три игрока", - цитирует Бабаева "РБ Спорт".
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 31 очков в 18 сыгранных турах. По итогам первой части текущего розыгрыша чемпионата России "армейцы" отстают от лидирующей тройки на шесть очков.
После зимней паузы московская команда сыграет в гостях против "Зенита" в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге запланирована на 1 марта.
Бабаев: этой зимой в ЦСКА может прийти максимум два-три игрока
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА