"Лишь бы не пропал Батраков с радаров, как у нас часто бывает? Да, так частенько, к сожалению, бывает. Помните, вот, например, Давыдов в "Спартаке" был. Его называли "русский Месси", так расхваливали, и так не заиграл толком. Поэтому перехвалить вполне можно Батракова, но будем надеяться, что у него есть характер, стержень, если он есть, то он на это не поддастся", — приводит слова Наумова "ВсеПроСпорт".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне в составе "железнодорожников" полузащитник принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 11 голов и отдать партнерам по команде 8 голевых передач.
Алексей Батраков был признан лучшим молодым футболистом 2024 года в Российской премьер-лиге. Кроме того, Международный центр спортивных исследований признал 19-летнего футболиста лучшим атакующим полузащитником мира в возрасте до 21 года.
Наумов: лишь бы Батраков не пропал с радаров, как "русский Месси", Давыдов в "Спартаке"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о полузащитнике московского клуба Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"