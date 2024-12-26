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Адиев - о "Химках": от такого подбора футболистов ждал большего

Бывший тренер "Ахмата" Магомед Адиев высказался о результатах подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"
"Расстроили "Химки". От такого подбора футболистов ждал большего. У них достаточно качественная атакующая линия. С таким составом они могут выступать более результативно", - цитирует Адиева "СЭ".

После 18-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на своем поле с воронежским "Факелом".

Команда Франка Артиги вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в четвертьфинале Пути регионов Кубка России екатеринбургскому "Уралу".

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