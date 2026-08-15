Альба прокомментировал ничью с "Рубином"

"В начале второго тайма получили неудачный пенальти, но потом забрали мяч. Моменты были у Сулейманова и Голенкова. Ощущение, что потеряли два очка. Мы искали победу больше, чем соперник", - сказал Альба в эфире "Матч ТВ".
Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" закончился вничью. Счет матча 1:1. Тимур Сулейманов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Сиве реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Ростов" опустился на девятое место, в то время как "Рубин" поднялся на 7 место. У команд по 5 очков.