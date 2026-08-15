Бубнов - о трансфере Даку в "Спартак": трамплин в Европу

Фото: ФК "Спартак"

"Стадион принял его хорошо, и это важно. Здесь уже всё, по-другому будет. Отсюда ему уже трамплин в Европу. Из " Спартака " он только в Европу пойдёт, если будет уходить", - сказал Бубнов выпуске "Коммент.Шоу".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.