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Английская премьер-лига

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Манчестер ЮнайтедЗавершен

Семшов: из года в год "Динамо" не хватает стабильности

Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов считает, что команде не хватает стабильности.
Фото: ФК "Динамо"
- Из года в год "Динамо" не хватает стабильности. Если она будет, то команда поднимется на хорошие места. Даже в том году они ворвались в чемпионскую гонку в концовке, а если бы с начала сезона играли стабильно, то выиграли бы уже за несколько туров.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части текущего сезона. Бело-голубые набрали 35 очков в 18 турах. От тройки лидеров столичную команду отделяет два набранных очка. В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Марцела Лички одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

Источник: "СЭ"

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