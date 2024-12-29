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Удальцов: Романцев мало вовлечен в жизнь "Пари НН". Хотелось бы большего

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о работе Олега Романцева в нижегородском клубе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Олег Иванович — топ-тренер для нашего футбола. На данном этапе, он мало вовлечен в жизнь "Пари НН". Хотелось бы большего. Особенно это касается работы с молодежным составом", - цитирует Удальцова "Чемпионат".

Напомним, бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев занимает должность Советника клуба в "Пари Нижний Новгород".

По итогам первой части текущего розыгрыша чемпионата России "Пари НН" набрал 16 очков в 18 турах и занимает 12-е место в турнирной таблице. У нижегородцев столько же набранных баллов, сколько у подмосковных "Химок", находящихся в зоне стыковых матчей.

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