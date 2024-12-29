- В какой-то мере с приходом Станковича удивил "Спартак". Сложно сказать, к месту ли сейчас перерыв для них. Хорошие серии тоже когда-то заканчиваются. Может быть, наоборот, к месту будет долгосрочный отпуск и подготовка к сезону, - передает слова Семина Metaratings.
Напомним, "Спартак" в осеннем отрезке РПЛ имеет серию из шести побед подряд. В активе команды Деяна Станковича 37 очков, столичный клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидера РПЛ на два балла.
РПЛ возобновится в конце февраля 2025 года. "Спартак" в первом матче после зимней паузы на своем поле примет "Оренбург", матч 19-го тура чемпионата России пройдет в начале марта.
Семин рассказал, какая команда РПЛ удивила его в осеннем отрезке сезона
Экс-наставник столичного "Локомотива" Юрий Семин рассказал, какая команда РПЛ удивила его в первом отрезке чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ