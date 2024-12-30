"В начале сезона меня сильно радовал Глушенков. Если бы не его травма, не факт, что мы бы услышали про Батракова, который перехватил у него эту эстафетную палочку и понес ее дальше. А так могу выделить этих двух футболистов и Барко из "Спартака", - приводит слова Орещука Metaratings.
Максим Глушенков в составе петербургского "Зенита" принял участие в 14 официальных матчах, в которых ему удалось 10 раз поразить ворота соперников и 2 раза отметиться голевыми передачами на партнеров по команде.
Алексей Батраков в составе московского "Локомотива" принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников и 8 раз отметиться голевыми передачами на партнеров по команде.
Эсекьель Барко в составе московского "Спартака" принял участие в 22 официальных матчах, в которых ему удалось 9 раз поразить ворота соперников и 6 раз отметиться голевыми передачами на партнеров по команде.
Роман Орещук: если бы не травма Глушенкова, не факт, что мы бы услышали про Батракова
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук назвал тех игроков, которые радовали его в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"